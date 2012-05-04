У Києві 6 травня тимчасово закриють дві станції метро
21:24, 04 травня 2012Суспільство
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У столиці 6 травня, у зв’язку з проведенням фіналу кубка України між командами "Шахтар" та "Металург" на стадіоні НСК "Олімпійський", відбудуться зміни режиму роботи метрополітену.
Олімпійська на час фіналу пустуватиме
Як повідомляється на офіційному сайті КП “Київський метрополітен”, цього дня з 17.30 до 19.30 та на одну годину після закінчення матчу станції "Олімпійська" та "Палац спорту" будуть зачинені для пасажирів на вхід та вихід.
У зазначений період станція "Палац спорту" буде працювати як пересадочна з лінії на лінію, а станцію "Олімпійська" поїзди проїжджатимуть без зупинки.
Окрім цього, перед початком футбольного матчу та після його закінчення, в разі необхідності, можливе обмеження входу пасажирів на станцію "Площа Льва Толстого".
Також для перевезення вболівальників передбачено додаткові резервні потяги для виведення їх на лінії метрополітену.
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