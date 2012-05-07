У Сімферополі через підозрілу сумку евакуювали 200 людей
17:32, 07 травня 2012Суспільство
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На вулиці Кечкеметській біля універмагу "Крим" пильні громадяни виявили підозрілу сумку.
|Сумку знайшли біля урни для сміття
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю кримського управління МВС.
"На вулиці Кечкеметській біля універмагу "Крим" пильні громадяни виявили підозрілу сумку. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної лабораторії, керівництво кримського Главку міліції, а також працівники МНС і швидка допомога. Було евакуйовано понад 200 людей, територія охоронялася співробітниками міліції", - йдеться в прес-релізі.
Вибухотехніки за допомогою заряду водяної гармати розкрили сумку й дослідили її вміст: всередині були одяг і документи.
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