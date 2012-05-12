Учасники нападу на журналіста отримали від 5 до 11 років з конфіскацією

Як повідомляє сайт «Новини N», рішення суду зачитав голова суддівської колегії Микола Олефір.

Олександр Сваволя, який вистрілив журналісту в голову з пневматичного пістолета, отримав 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, Сергій Обертун - сім років із конфіскацією майна, Олександр Новіков - п'ять років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Час, який злочинці провели в СІЗО, буде зараховано їм у загальний строк покарання.

Як зазначає сайт, 24 квітня колегія суддів заслухала останнє слово О.Сваволі й С.Обертуна. Вони просили пробачення у постраждалого за скоєне, а в суду - не карати їх за всією суворістю закону.

Третій обвинувачений – О.Новіков також попросив його пробачити, сказав, що розкаюється в скоєному і готовий прийняти будь-яке покарання, не пов'язане з обмеженням свободи.

Як повідомлялося, розбійний напад на журналіста О.Влащенка стався в ніч на 16 жовтня 2011 року.

Постраждалого було доставлено до лікарні з діагнозом «вогнепальне поранення лобової області».

Нападники відібрали також у журналіста сумку з фотоапаратом, диктофоном, мобільними телефонами.