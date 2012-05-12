Львів'ян до футбольної годівниці так і не підпустили

Про це ZN.UA повідомив голова постійної комісії з фінансів та планування бюджету Львівської міської ради Яромир Самагальський.

«Гроші виділялися з бюджету, але податки пливли не у Львівську область чи місто, а в інші регіони. Фірми, які там працювали, зареєстровані у Донецьку або в Києві. Місцеві будівельники були залучені мінімально», - зазначив голова комісії міськради.

На його думку, Львівщина своїм шансом на Євро-2012 скористалася не повною мірою і неефективно.

«Львівських підприємців фактично було усунуто від процесів підготовки до Євро-2012. Окремі з них працювали на субпідряді. У процесі зведення летовища майже не брали участі потужності львівських заводів, які виробляли залізобетонні вироби», - зауважив Я.Самагальський.

Нічого не виграв від підготовки області до чемпіонату Європи з футболу і місцевий «Облавтодор».

На запитання, чи поліпшило підприємство своє матеріальне становище, адже було багато роботи до Євро-2012, новопризначений начальник служби автомобільних доріг у Львівській області Тарас Сиротинський відповів, що на це коштів не вистачило.

Замовлення на ремонт більшості міських доріг влада віддала турецькій фірмі «Онур». Однак через нестабільність фінансування наприкінці березня нинішнього року це підприємство відмовилося ремонтувати нові шляхи, доки не отримає гарантій оплати попередніх робіт.

Раніше газета ZIK повідомляла, що управління капітального будівництва ЛМР підрахувало, що торік підрядники виконали робіт орієнтовно на 175 млн грн, які залишилися не виплаченими. Зокрема, щонайменше 150 млн грн місто заборгувало саме турецькому «Онуру».

За оцінками експертів, на підготовку України до Євро-2012 було витрачено 4,2 млрд дол, тобто понад 35 млрд гривень, або десяту частину державного бюджету. Насправді реальних витрат не знає ніхто. Натомість, за підрахунками Національного банку України, Євро-2012 принесе державі 1 млрд дол прибутку. Втім, експерти іншої думки: заробити вдасться не більше 500 млн дол. Різниця ляже важким тягарем на місцеві та державний бюджет України.

Аналітик з управління активами Олег Доскач в інтерв’ю ZN.UA повідомив, що поляки, на відміну від українців, не пустили іноземний бізнес. Вони фактично створили інфраструктуру бізнесу, на якій польські працівники виробляють польську продукцію за іноземними технологіями. Кінцевий результат - Польща сьогодні має належного рівня робочі місця і економіку. Чемпіонат із футболу сприяв подальшому розвиткові економіки Польщі. Натомість Україна знайшла лише куди потратити, а не заробити, зазначив аналітик.