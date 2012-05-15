Землю на дніпровських схилах отримали ДУСя, Нафтогаз та ін. (список)

Як повідомив УНИАН голова тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації, яка склалася навколо забудови Паркової алеї та Дніпровських схилів у Києві, Олександр Бригинець, такі дані вже має очолювана ним комісія.

За його словами, на сьогодні 13 різним компаніям видані документи щодо містобудівних умов і обмежень по об’єктах забудови Паркової дороги.

Так, ТОВ "Амадеус Ко" умови видані під об’єкт транспортної та інженерної інфраструктури (вертолітний майданчик – УНІАН). Йому надана земельна ділянка площею 2,183 га на Парковій дорозі. В обмеженнях будівництва зазначається, що граничний відсоток забудови – орієнтовно 40%. При цьому гранична висота будівлі має бути визначена, згідно з документами, “технологічною необхідністю, обумовленою завданням на розміщення інженерно-транспортного комплексу".

ТОВ "Астера-С" виділена земля на Парковій дорозі, 6-10, під готельно-адміністративно-розважальний комплекс з наземним та підземним паркінгами. Межі земельної ділянки повинні уточнюватись містобудівним обгрунтуванням.

ДУС отримала земділянку на Парковій дорозі, 3-5-7, для експлуатації та обслуговування нежитлових приміщень – межі та площа земельної ділянки визначається відповідно до пропозицій Київзему.

КП "Атіка" під спортивно-оздоровчий комплекс отримала ділянку на Парковій дорозі, 3, - межі повинні уточнюватись містобудівним обгрунтуванням.

Дочірньому підприємству "Курені" виділено землю на Парковій дорозі, 4, під готельно-ресторанний комплекс. В інших містобудівних обмеженнях, виданих цьому підприємству, йде мова реконструкцію ресторану та гостьової автостоянки на Парковій дорозі, 4.

КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" виділено земельну ділянку на Парковій дорозі, 8-б, під будівлі і споруди підприємства.

Печерській райраді, як замовнику будівництва дитячого майданчика та гостьової автостоянки, виділена земельна ділянка на Парковй дорозі на місці Лучного поля.

ТОВ "Шевченко, Дідковський і Партнери" як замовнику будівництва виділено землю на Парковій дорозі під офісно-спортивний комплекс.

Інший замовник - ТОВ "Медведь" отримало землю під тенісний клуб, ТОВ "Альянс-Центр" – під будівництво ресторану на Парковй дорозі.

ДК “Газ України” НАК "Нафтогаз" для адміністративно-офісної будівлі отримала землю на Парковій дорозі, 3/5,7.

ТОВ "Гранд Буд" на Парковій дорозі, 4, надано землю під готельно-розважальний комплекс з підземним паркінгом. ТОВ "Профіль" надана земля на Парковій дорозі, 16, під існуючий ресторанний комплекс.