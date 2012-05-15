З річки у Донецьку виловили сумку з тілом дворічної дівчинки
13:55, 15 травня 2012Суспільство
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У Донецьку біля берега річки виловлено сумку з тілом малолітньої дитини.
|У сумці були і дитячі речі. Фото з сайту Ура-інформ (Донбас)
У сумці були і дитячі речі.
У міліції наголосили, що дитина могла стати жертвою злочину і звернулися до жителів Донецька з проханням «звернути увагу на ті сім`ї, що проживають поряд, у яких помітили в останні 10 днів відсутність дитини або матерів з дитиною».
Всіх, кому щось відомо про загиблу дитину або її родичів, правоохоронці попросили зателефонувати в міліцію за зазначеними телефонами.
У повідомленні сказано, що всім, хто телефонуватиме, «конфіденційність гарантується».
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