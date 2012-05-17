Керівники міськради погодилися на половину хабара

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Згідно з повідомленням, мер Олександрівська, секретар і депутат міськради розробили і реалізували схему отримання хабара в розмірі 258 тис грн за надання в приватну власність восьми земельних ділянок загальною площею близько 1 га, розташованих в центрі міста.

«14 травня депутат міської ради, який входив до складу земельної комісії, отримав першу частину хабара від представника ріелторської контори в обмін на рішення ради про дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок. Другу частину хабара повинні були передавати відразу після розробки проектів відведення та їх затвердження сесією ради», - йдеться в повідомленні.

Того ж дня співробітники СБУ спільно з прокуратурою затримали депутата і секретаря міської ради та міського голови після того, як вони в будівлі міської ради розподілили між собою хабар, зазначили в прес-центрі.

***

Як повідомляв УНІАН, 14 травня в будівлі Олександрівської міськради були затримані троє чиновників, серед яких мер міста, при одержанні хабара в сумі близько 130 тис грн. За даними СБУ, вони вимагали хабар за надання земельних ділянок.

15 травня прокурор Луганської області Микола Беcкишкий порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу Україні. Затримані знаходяться під вартою.