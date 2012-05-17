Пам'ятник Володимиру зміцнили 70 бетонними палями

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт».

Так, працівники підприємства до 25 травня повністю завершать укріплення схилу, на якому розміщено пам’ятник Володимиру Великому. Наразі там вже влаштовано підпірну стіну - встановлено понад 70 паль завдовжки 12 метрів кожна, зроблено бетонування.

Також спеціалісти встановлять відреконструйовану альтанку на нижній алеї, здійснять гранітне мощення поблизу монументу Володимира загальною площею 1200 кв. м, оновлять освітлення (буде влаштовано 8 опор).

Крім того, на місці демонтованої старої огорожі на схилі заплановано трохи пізніше встановити нову сучасну огорожу, виробництво якої спеціально замовлялося для «Володимирської гірки».

“Завдяки проведеним комплексним роботам із укріплення схилу, реконструкції та благоустрою території поблизу пам’ятника Володимиру Великому, власне споруді нічого не загрожуватиме. Наслідки зсуву буде повністю ліквідовано”, - запевняють в КМДА.