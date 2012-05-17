Експерт: ціну на бензин заморозять

Ціни на бензин «замерзнуть» на нинішньому рівні (11,25-11,40 грн за літр А-95) у зв`язку з прийняттям Радою закону про плаваючу ставку акцизного збору з нафтопродуктів, стверджує заступник директора НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.

Як нагадує газета "Сегодня", плаваюча ставка означає, що сума середньої біржової ціни літра палива та акцизу повинна бути постійною (зараз 198 євро / т). Тобто якщо горючка подорожчала - акциз зменшився, і навпаки. В результаті, коли ціни на нафту (а значить, і на бензин) зашкалять, споживач цього відчути не повинен.

Закон передбачає, що корективи внесуть при здешевленні нафти нижче $ 105 за барель і вище $ 125, а в інтервалі цін $ 105-125 нічого не зміниться. Ставки будуть переглядатися (за необхідності) кожні 10 днів.

«Я вважаю ухвалений закон вкрай «сирим», - говорить директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. - Ціни на нафту впали, і не виключено, що опустяться нижче $ 105 за барель. Але автоматично зросте акциз, і ціни на паливо, в кращому разі, залишаться колишніми. Верхня планка - $ 125 за барель - вкрай висока».

Заступник директора департаменту нафтової промисловості Міненерго Костянтин Бородін заперечує: «Задум в тому, щоб бензин не дорожчав для споживача в період різких коливань. А в діапазоні $ 105-125 ніщо не заважає трейдерам ще знизити ціни, якщо нафта подешевшає з нинішніх $ 112 на $ 6-7, адже акциз залишається постійним. Експертно-аналітична група при Кабміні буде за цим стежити».