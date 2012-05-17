Вертодром Януковича з'єднають з ВР сходами

Будівництво вертодрому для авіатехніки МНС і президентського вертольота в центрі Києва, яке почалося восени 2010 року, затягнулося. Будівельники обіцяють закінчити не раніше ніж через півроку, пише «Сегодня».

На будівництві вже нанесли розмітку на посадкове поле, тестують сигнальні вогні і побудували міст, яким можна буде дістатися до центру столиці.

Фасад будівлі під майданчиком склять, всередині поки що голі стіни - попереду оздоблювальні роботи.

«У вівторок нам начальство сказало, що зроблено трохи більше половини всіх робіт, - сказав один з робітників. - Зараз одні закінчують робити огородження на естакаді, інші зайняті фасадом. Ми ось будуємо комунікації. Можемо встигнути або до кінця року, або на початок наступного».

На питання про те, що буде всередині будівлі інший співрозмовник відповів: «Ми точно знаємо, що там буде центр управління польотами, кімнати відпочинку для вертолітників і персоналу вертодрому».

Архітектор Сергій Степанов, який проектував цей об'єкт, каже, що майданчик для посадки вертольотів здадуть найближчим часом.

«У самій будівлі триватимуть оздоблювальні роботи. Це буде будівля громадського значення. Це може бути, наприклад, конгрес-хол, клуб для конференцій»- сказав архітектор.

А в київських архітекторів є ідея зробити від Маріїнського парку гарний спуск до Дніпра. Планується, що від оглядового майданчика біля Верховної Ради будуть прокладені сходи по схилу, на шляху побудують ротонди і колонади, а також фонтани. Виходити сходи будуть до вертолітного майданчика.