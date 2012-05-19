Пенсійний фонд шукає банки для виплати пенсій

Про це повідомляється в оголошенні Фонду в газеті “Урядовий кур'єр” (№88 від 19 травня 2012 р.).

Згідно з повідомленням, конкурсна документація приймається до 15 червня ц.р. Конкурс відбудеться об 11.00 19 червня у приміщенні Головного управління ПФУ.