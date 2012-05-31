Газпром проектуватиме «Південний потік» разом із словенцями

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками переговорів глави компанії Олексія Міллера з прем'єр-міністром Республіки Словенія Янезом Яншою.

Сторони обговорили статус російський-словенської співпраці в енергетичній сфері, насамперед, питання реалізації проекту «Південний потік» і умови постачань російського газу в Словенію.

На зустрічі було зазначено, що відбулася процедура підписання і передачі в органи реєстрації засновницьких документів, зокрема статуту спільної проектної компанії (СПК) South Stream Slovenia LLC, що створюється ВАТ «Газпром» і Plinovodi d.o.o. для реалізації проекту «Південний потік» на території Республіки Словенія.

«У сферу діяльності South Stream Slovenia LLC входитиме проведення процедур територіального планування та оцінки дії на довкілля, виконання робіт з базового проектування. Частка ВАТ «Газпром» в СПК складе 50%, Plinovodi d.o.o. — 50%», - йдеться в повідомленні.

Після заснування СПК буде ініційований процес отримання газопроводом «Південний потік» на території Словенії статусу проекту національного значення. Реєстрація СПК буде завершена найближчим часом.

За підсумками зустрічі було зазначено, що «Газпром» продовжуватиме спільно із словенською стороною активну роботу щодо реалізації «Південного потоку» з метою ухвалення остаточного інвестиційного рішення за проектом у листопаді 2012 року.

Довідка УНІАН. У 2011 році «Газпром» поставив до Словенії 0,53 млрд куб. м газу. Поточний контракт діє до 2017 року включно.

З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи — проект «Південний потік».

Проектна продуктивність морської ділянки газопроводу складе 63 млрд куб. м на рік. Будівництво «Південного потоку» розпочнеться в грудні 2012 року. Перші постачання газопроводом заплановані на кінець 2015 року.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

27 травня 2010 року між ВАТ «Газпром» і Plinovodi d.o.o. було укладено Угоду про виконання ТЕО «Південного потоку» на території Словенії.

22 березня 2011 року «Газпром» і Plinovodi d.o.o. підписали Угоду учасників South Stream Slovenia LLC, що створюється на паритетних началах для реалізації «Південного потоку» в Словенії. У сферу діяльності South Stream Slovenia входитиме підготовка проектної документації, організація фінансування, будівництво і експлуатація словенської ділянки газопроводу

27 лютого 2012 року відбувся офіційний візит делегації ВАТ «Газпром» у Республіку Словенію, в рамках якого Олексій Міллер і генеральний директор компанії Plinovodi d.o.o. Мар'ян Еберлінк підписали Додаткову угоду до Угоди учасників South Stream Slovenia LLC. Документ визначає конфігурацію і параметри словенської ділянки газопроводу, підготовлені на основі зведеного техніко-економічного обгрунтування проекту.