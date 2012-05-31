У Львові проламали череп туристу-іноземцю

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, днями у Личаківський райвідділ міліції Львова надійшло повідомлення від чергового лікаря першої міської клінічної лікарні Львова про те, що до них доставили 20-річного громадянина іноземної держави, в якого було діагностовано перелом черепа, забій головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, епідуральну гематому. Чоловіка було госпіталізовано в нейрохірургічне відділення лікарні.

Правоохоронці встановили, що іноземець приїхав до Львова 25 травня в якості туриста. В ніч проти 28 травня він разом з друзями-іноземцями відвідав один з нічних закладів міста, де між ними та мешканцями Львівщини виник конфлікт. Причиною сварки став коктейль. 20-річний мешканець міста Рава-Руська (Львівська область) помітив, що незнайомий чоловік «зухвало п’є його напій». І, коли іноземець пішов до вбиральні, мешканець міста Рава-Руська наніс іноземцю удар по обличчю, йдеться в повідомленні ВЗГ.