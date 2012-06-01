Посол США: треба краще ставитися до бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив на прес-конференції в Комсомольську (Полтавська обл.), відвідуючи Єристовський ГЗК.

«Я завжди говорю, що Україна має значний потенціал у багатьох галузях економіки, і Україні необхідно покращувати інвестиційний клімат», - сказав Д.Теффт.

Як позитивний приклад він навів співпрацю американських і українських компаній у рамках проектів Ferrexpo, яка будує Єристовський ГЗК і активно співробітничає з компаніями «Zeppelin», «Caterpillar Global Mining», з «Експортно-імпортним банком США».

Виконавчий директор Ferrexpо Костянтин Жеваго заявив, що його компанія співробітничає з компанією «Zeppelin» вже 10 років, почавши з поставки першого фронтального навантажувача САТ 988 для використання на Полтавському ГЗК у 2002 році.