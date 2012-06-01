У ресторані спіймали юриста збройного рейдерського угруповання

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві.

Як нагадали у міліції, майже два роки тому у центрі столиці працівниками УБОЗ було затримано лідера рейдерів, разом з озброєною охороною. Охоронці були озброєні рідкісними мисливськими карабінами «Вулкан ТК», цивільною модифікацією бойового АКМС-У. Експерти встановили, що ударно-спусковим механізмам цих карабінів була повернута функція автоматичної стрільби.

Протягом трьох років, з 2006 по 2009, жертвами цього угруповання стали успішні комерційні виробничі підприємства по всій Україні. Серед атакованих об’єктів відомі на всю державу коньячний завод «Таврія», фабрика «Київодяг», універмаг «Дитячий світ», сумський хлібопекарський комбінат, ВАТ «Житомирхліб». За всіма цими фактами були порушені кримінальні справи, які у подальшому об’єдналися в одне провадження.

В активній фазі захоплення здійснювалося за участі працівників приватної охоронної фірми з Дніпропетровська. Переважна більшість громадян, яких рейдери залучали до активних фаз захоплення підприємств, навіть не уявляли, що вони порушують закон. Проте їх свідчення виявилися дуже важливими для слідства.

Атака на кожне підприємство ретельно готувалася юристами. Вони вдало використовували недоліки в українському законодавстві. Одного такого рейдера юриста й розшукали працівники УБОЗ. Поки його шефа судили, 23-річний житель Дніпропетровська перебував у міждержавному розшуку. Весь цей час він переховувався від слідства, постійно змінював місця проживання в різних регіонах України. Затримали юриста в одному з фешенебельних дніпропетровських ресторанів. Наразі йому обирається міра запобіжного заходу.

Наразі шефа рейдерів, із спільниками, засуджено до умовного ув’язнення. Але представники державного обвинувачення вважають, що, з огляду на небезпечність діянь підсудних та розміри завданої підприємствам шкоди під час захоплень, суд виніс занадто м’яке покарання. Тож прокуратура подала апеляцію на вирок суду.

***

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня 2009 року група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ "Агропромислова фірма "Таврія". До адмінбудівлі заводу під'їхали три автобуси з невідомими в кількості майже 170 осіб, які були одягнені в чорну уніформу й екіпіровані спецзасобами. Ці люди вдалися до спроби штурму адмінбудівлі. На захист заводу виступили його співробітники й місцеві жителі, загалом близько 1 тисячі осіб.

Під час рейдерського захоплення адмінбудівлі заводу "Таврія" постраждав фотокореспондент УНІАН Віталій Данильченко. Охоронці заводу завдали йому тілесні ушкодження й розбили фотоапаратуру.

3 серпня 2010 р. Новокаховський міський суд ухвалив вирок у справі про побиття В.Данильченка в ході рейдерського захоплення коньячного заводу АПФ "Таврія".

Суд засудив єдиного обвинуваченого у справі до штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів. При цьому суд не визнав провину обвинуваченого за ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання професійній діяльності журналіста, а лише засудив його за завдання тілесних ушкоджень за статтею 125 Кримінального кодексу.