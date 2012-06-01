В Україні підвищилася заробітна плата (дані по областях)

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні у квітні п.р. спостерігався в Києві - 4,592 тис грн (зростання порівняно з березнем 2012 року - на 0,3%, порівняно з квітнем 2011 року - на 17,1%), а також у Донецькій - 3,496 тис грн (порівняно з березнем зростання на 3,4%, порівняно з квітнем 2011 року - на 15,2%), Дніпропетровській - 3,07 тис грн (+0,9%; +12,1% відповідно) і Київській - 3,051 тис грн (+1,8%; +17,8% відповідно) областях.

Найнижчий рівень середньої зарплати - у Тернопільській області - 2,078 тис грн (незначне зниження; +18,2%), а також у Чернігівській - 2,179 тис грн (-4,2%; +15,5%) і Херсонській - 2,186 тис грн (+1,5%; +17,6%) областях.

У цілому зростання рівня середньої заробітної платні у квітні щодо березня 2012 року спостерігалося у 15 областях, а також у Києві, Севастополі і АР Крим. Відповідно, зниження спостерігалося у 9 областях.

Зокрема, у квітні п.р. середня зарплата в АР Крим становила 2,539 тис грн (+2,1%; +18,1%), у Вінницькій області - 2,311 тис грн (+0,1%; +16,7%), Волинській - 2,199 тис грн (-0,6%; +17,7%), Житомирській - 2,246 тис грн (+0,5%; +14%), Закарпатській - 2,22 тис грн (-1,2%; +14,6%), Запорізькій - 2,837 тис грн (+1,2%; +14,8%), Івано-Франківській - 2,430 тис грн (+0,4%; +16%), Кіровоградській - 2,331 тис грн (+1,3%; +16,8%), Луганській - 2,97 тис грн (незначне зниження; +13,7%), Львівській - 2,476 тис. грн (-0,1%; +14,1%), Миколаївській - 2,684 тис грн (+0,3%; +15,1%), Одеській - 2,607 тис грн (-1,4%; +18,8%), Полтавській - 2,715 тис грн (+1,3%; +16%), Рівненській - 2,439 тис грн (-0,2%; +17,1%), Сумській - 2,395 тис грн (+0,1%; +16,1%), Харківській - 2,661 тис грн (-0,8%; +15,8%), Хмельницькій - 2,279 тис грн (+0,4%; +18%), Черкаській - 2,391 тис грн (+0,5%; +17,1%), Чернівецькій областях - 2,207 тис грн (+0,8%; +17,6%), у Севастополі - 2,765 тис грн (+0,2%; +18%).