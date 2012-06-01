Офіційний курс валют на 1 червня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 1 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.2500 (на 31 травня – 799.2500) 100 EUR – 991.3098 (на 31 травня – 994.1072) 10 RUR – 2.4281 (на 31 травня – 2.4630) Усі курси валют на 1 червня

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