Офіційний курс валют на 1 червня
04:00, 01 червня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
|Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 1 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.2500 (на 31 травня – 799.2500)
100 EUR – 991.3098 (на 31 травня – 994.1072)
10 RUR – 2.4281 (на 31 травня – 2.4630)
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