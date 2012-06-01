Офіційний курс валют на 1 червня

04:00, 01 червня 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.  

Євро долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 1 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.2500 (на 31 травня – 799.2500)

100 EUR – 991.3098 (на 31 травня – 994.1072)

10 RUR – 2.4281 (на 31 травня – 2.4630)

Усі курси валют на 1 червня

 

 

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