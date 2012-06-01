На День Конституції намічені покладання квітів, кіно і салют

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, проект відповідного розпорядження, ухваленого 31 травня на засіданні уряду, був розроблений Міністерством юстиції як головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, передбачається, що у день16-ї річниці Конституції України у містах Київ та Севастополь, обласних і районних центрах, інших населених пунктах будуть проведені урочисті заходи за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, міжнародних, громадських організацій, політичних партій, діячів науки та культури. Відбудеться покладення квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення.

Закордонні дипломатичні установи України з нагоди 16-ї річниці Конституції України проведуть відповідні заходи із залученням до участі в них представників української громадськості за кордоном.

Крім того, визначено відповідальні органи за проведення виставок фотоматеріалів та архівних документів, що ілюструють процес прийняття Конституції України, становлення та розвиток українського конституціоналізму, історію національного законотворення, а також за проведення тематичних науково-практичних конференцій, семінарів і засідань за круглим столом.

Заплановано проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених Дню Конституції України, просвітницьких тематичних заходів в державних закладах культури, військових частинах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, спрямованих на виховання поваги до Конституції України, формування правової культури, отримання знань про конституційні права, свободи та обов’язки, історію вітчизняного конституційного права.

Передбачається широке висвітлення в державних засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення 16-ї річниці Конституції України із залученням відомих вчених, політичних та громадських діячів. Відбудеться трансляція тематичних теле- і радіопередач, кінохроніки подій, пов’язаних з прийняттям Основного Закону України.

Увечері 28 червня пройдуть святкові феєрверки в містах Київ, Севастополь та інших містах-героях, а також містах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних Сил.