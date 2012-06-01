Кабмін: співвласники багатоповерхівок зможуть отримувати дані про сусідів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний проект закону, який розробило Міністерство юстиції, ухвалений 31 травня на засідання уряду.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, законопроектом пропонується доповнити частину другу статті 28 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, якою визначається перелік суб‘єктів, що мають право отримувати витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви.

Закон надасть можливість співвласникам багатоквартирному будинку отримувати витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, який міститиме інформацію щодо того, хто є фактичним власником квартири в цьому будинку.

Така інформація є необхідною у різних ситуаціях, починаючи від форс-мажорних до необхідності з‘ясувати реального власника квартири при створенні об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Закон спрямований на захист прав співвласників багатоквартирних будинків.

Міністр нагадав, що законопроект розроблявся на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».