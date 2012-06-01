«Диктатор» протримався в Казахстані 2 тижні

Про це повідомило РІА «Новости» джерело на ринку кінопрокату.

У п'ятницю фільм зник з репертуару кінотеатрів республіки. Те, що картина знята з прокату, підтвердили співробітники низки кінотеатрів Алма-Ати.

У компанії "Інтерфільм", що є прокатником картини, не коментують цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що комедію "Диктатор" було вирішено не демонструвати в Таджикистані. Компанія "Тантана" - єдиний в Таджикистані дистриб'ютор світових кінопрем'єр - не стала привозити "Диктатора" в Таджикистан "через менталітет жителів". В інших країнах Центральної Азії - крім Туркменії - прем'єра нової комедії відбулася 17 травня.

Фільми за участю Коена не вперше стикаються з перешкодами на шляху до казахстанського глядача.

Так, в 2006 році поява фільму "Борат", повна назва якого "Борат: культурні дослідження Америки на користь славної держави Казахстан", викликало неоднозначну реакцію в суспільстві, фільм був заборонений в прокаті в Казахстані та Росії.