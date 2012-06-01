Як отримати «вітіну» тисячу

Як роз'яснила газеті «Сегодня» її керівник Ярослава Титова, гроші отримають тільки вкладники, яким при актуалізації (оновленні даних) було призначено дата прийому на 1 червня, тим, кому встановлений інший день, приходити немає сенсу. Першими отримають гроші літні люди, яким 70—80 років, але черг, як запевняють, бути не повинно, тому що кожному призначено час, і касирів обіцяють дати достатньо.

«Гроші вже не тільки переведені «Ощадбанку», але й зараховані на персональні платіжні картки вкладників, — каже пані Титова. — Клієнт за бажанням може перевести в готівку все або частину, при видачі картки касир обов'язково про це запитає.