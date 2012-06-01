Як отримати «вітіну» тисячу
08:44, 01 червня 2012Суспільство
3341 0
Сьогодні «Ощадбанк» почне перші виплати компенсаційної «тисячі» за знеціненими радянськими вкладами.
Першим "вітіну тисячу" обіцяють віддати літнім людям
Як роз'яснила газеті «Сегодня» її керівник Ярослава Титова, гроші отримають тільки вкладники, яким при актуалізації (оновленні даних) було призначено дата прийому на 1 червня, тим, кому встановлений інший день, приходити немає сенсу. Першими отримають гроші літні люди, яким 70—80 років, але черг, як запевняють, бути не повинно, тому що кожному призначено час, і касирів обіцяють дати достатньо.
«Гроші вже не тільки переведені «Ощадбанку», але й зараховані на персональні платіжні картки вкладників, — каже пані Титова. — Клієнт за бажанням може перевести в готівку все або частину, при видачі картки касир обов'язково про це запитає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter