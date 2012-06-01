В Києві лев'ятник перероблять під дрібних хижаків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, голова КМДА Олександр Попов підписав відповідне розпорядження з метою створення необхідних умов для функціонування столичного зоопарку.Так, вирішено провести роботи з переоснащення «Острову звірів» та павільйону «Пташник», а також реконструювати першу і шосту секції павільйону «Примати». Крім того, у планах – переробити лев’ятник під павільйон для утримання дрібних хижаків.

КП «Київський зоопарк» має розробити і затвердити проектно-кошторисну документацію та визначити генеральні проектну та підрядну організації для виконання будівельних робіт.

Зазначається, що при укладанні договору на будівництво об’єкта підрядником обов’язково будуть передбачені умови щодо надання гарантії якості виконання робіт та встановлені гарантійні строки.