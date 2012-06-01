Дітям можуть заборонити самостійно купляти ліки в аптеці

Держлікслужба ініціює внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2011 року № 723 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», яким пропонує встановити вікове обмеження з продажу лікарських засобів в аптечних установах. Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, пропонується встановити норму, згідно з якою продаж лікарських засобів дозволяється лише особам, які досягли 14 років.

Цей проект спрямовано на врегулювання ситуації з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами дітьми.