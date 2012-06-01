Дітям можуть заборонити самостійно купляти ліки в аптеці
11:44, 01 червня 2012Суспільство
1572 0
Державна служба України з лікарських засобів пропонує заборонити продаж лікарських засобів дітям до 14 років.
Незабаром діти не зможуть купляти ліки самостійно
Держлікслужба ініціює внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2011 року № 723 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», яким пропонує встановити вікове обмеження з продажу лікарських засобів в аптечних установах. Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
Зокрема, пропонується встановити норму, згідно з якою продаж лікарських засобів дозволяється лише особам, які досягли 14 років.
Цей проект спрямовано на врегулювання ситуації з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами дітьми.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter