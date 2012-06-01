Як виглядатиме після реконструкції Гостинний двір у Києві (фото)

12:39, 01 червня 2012
Суспільство
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Відомий столичний архітектор депутат Київради Андрій Миргородський представив проект реконструкції Гостинного двора, розташованого на Контрактовій площі.  

Гостинний двір

За проектом триповерховий будинок буде максимально наближений до архітектури споруди початку 19 століття і залишиться в рамках існуючого фундаменту, переконує прес-служба КМДА.

Буде повністю збережена внутрішня галерея і її зможуть відвідувати усі охочі. А над внутрішнім двором облаштують покрівлю та вмонтують в неї  зовнішнє освітлення.

Крім того здійснять благоустрій скверу, який належить до території пам`ятки ландшафту. Його загальна площа сягає 4600 м2.

 

Гостинний двір

 

Гостинний двір

Нагадаємо, Контрактова площа на початку 19 століття була головним адміністративним і торговим центром Києва. У 1809 році за проектом Л. Руска на площі замість старого торгового двору було зведено Гостинний двір. Пізніше будівля неодноразово перебудовувалася, а в 1980-1982 роках було надбудовано іще один поверх.

 

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