Як виглядатиме після реконструкції Гостинний двір у Києві (фото)
Відомий столичний архітектор депутат Київради Андрій Миргородський представив проект реконструкції Гостинного двора, розташованого на Контрактовій площі.
|Так виглядатиме Гостинний двір
За проектом триповерховий будинок буде максимально наближений до архітектури споруди початку 19 століття і залишиться в рамках існуючого фундаменту, переконує прес-служба КМДА.
Буде повністю збережена внутрішня галерея і її зможуть відвідувати усі охочі. А над внутрішнім двором облаштують покрівлю та вмонтують в неї зовнішнє освітлення.
Крім того здійснять благоустрій скверу, який належить до території пам`ятки ландшафту. Його загальна площа сягає 4600 м2.
Нагадаємо, Контрактова площа на початку 19 століття була головним адміністративним і торговим центром Києва. У 1809 році за проектом Л. Руска на площі замість старого торгового двору було зведено Гостинний двір. Пізніше будівля неодноразово перебудовувалася, а в 1980-1982 роках було надбудовано іще один поверх.