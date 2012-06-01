Як виглядатиме після реконструкції Гостинний двір у Києві (фото)

За проектом триповерховий будинок буде максимально наближений до архітектури споруди початку 19 століття і залишиться в рамках існуючого фундаменту, переконує прес-служба КМДА.

Буде повністю збережена внутрішня галерея і її зможуть відвідувати усі охочі. А над внутрішнім двором облаштують покрівлю та вмонтують в неї зовнішнє освітлення.

Крім того здійснять благоустрій скверу, який належить до території пам`ятки ландшафту. Його загальна площа сягає 4600 м2.

Нагадаємо, Контрактова площа на початку 19 століття була головним адміністративним і торговим центром Києва. У 1809 році за проектом Л. Руска на площі замість старого торгового двору було зведено Гостинний двір. Пізніше будівля неодноразово перебудовувалася, а в 1980-1982 роках було надбудовано іще один поверх.