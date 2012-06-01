Український економіст попросив про допомогу представників податкових поліцій світу

Про це він заявив під час Міжнародної конференції «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами», яка триває цими днями у м. Ірпінь (Київська область).

«Для України гостро стоїть питання нульової декларації, адже її відсутність не дає можливості відстежити довготривалі процеси. Ми тісно співпрацюємо із податкової міліцією України, яка, на мою думку, працює досить успішно. І нам разом хочеться ознайомитися з досвідом країн, які вже пройшли етап нульової декларації, - заявив Валерій Геєць.

Також, за словами директора Інституту економіки та прогнозування, в Україні гостро стоїть питання виплати заробітної плати у конвертах. «За нашими оцінками, у «тіні» перебуває від 45 до 120 мільярдів гривень заробітної плати, а бюджет, відповідно, недоотримує податки. Проблема в тому, що майже третина всіх грошей - це готівка, і нам потрібно це вирішувати. Тому тут і нам, і податковій міліції теж потрібна допомога іноземних колег, щоб уникнути непотрібних помилок», - підсумував Валерій Геєць.

Про намір допомогти Україні вже заявила Любов Швецова, начальник фінансової поліції Латвії. У цій країні нульова декларація громадян була реалізована навесні 2012 року.

Конференція «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами» відбувається з 31 травня по 1 червня у м. Ірпінь (Київська область).

Для взаємного обміну досвідом до України приїхали представники податкових/фіскальних поліцій з Бельгії, Великобританії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі тощо. Також конференцію відвідали представники Європолу.

Основна мета конференції - визначення єдиного підходу до формування сучасної системи протидії економічній злочинності.