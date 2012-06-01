Чистий берег – комфортне життя біля води

Подія ініційована та організована Київською міською державною адміністрацією та оргкомітетом ЖК «Озерні Зорі». Мета заходу - підтримка високого статусу Тельбінської еко-зони.

День Озера Тельбін – це наш вагомий внесок в справу збереження «зеленого» статусу рідного міста. Озеро Тельбін – добре відоме киянам місце відпочинку, одне з наймальовничіших озер дніпровського Лівобережжя.

Колись, саме на берегах Тельбіну, відпочивали прочани до Лаври, надихаючись неповторним краєвидом Києва та дзвонами численних церков та соборів…

Наша мета - започаткувати щорічне святкування Дня Озеру Тельбін першої суботи червня. Відоме з давнини озеро мусить мати свій урочистий день.

Щиро запрошуємо Вас долучитися до акції. У програмі події відбудуться розважальні заходи для дітей та дорослих, а також толока з прибирання берегу та пляжу.

На мешканців району чекають:

- зариблення озера карасями

- розважальна програма «Пірати озера Тельбін», виступ місцевих творчих дитячих колективів «Дніпряночка» та «Берегинька», майстер-класи скульптури з піску;

- різноманітні конкурси з призами;

- частування рибацькою юшкою

Спеціально до цієї події організаторами заплановано: очисні заходи берегової лінії, відновлення сміттєвих урн, встановлення кабінок для перевдягання, спортивних тренажерів, благоустрій волейбольного майданчика.

Озеро Тельбін і сьогодні може похвалитися великими історичними віхами, його назва згадується поруч з іменами культових героїв наших днів – в 1986 році Сергій Лисенко знімав тут короткометражний фільм про групу «Кіно» та Віктора Цоя «Кінець канікул». Фільм визнаний однією з відправних точок кар'єри відомого музиканта, а озеро Тельбін стало невід'ємною частиною культурної спадщини «епохи великих змін».

До речі, верби, що потрапили в кадри фільму, і досі ростуть тут.

На подію можна акредитуватися за телефоном (050) 4406017, або по e-mail: t.ovsienko@dieslovo.com.ua, Тетяна Овсієнко.

З повагою, оргкомітет громадської акції День Озера Тельбін.