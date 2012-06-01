Чистий берег – комфортне життя біля води
У суботу, 2 червня 2012, о 14-00, за адресою Шумського, 3-а відбудеться громадсько-соціальна акція - День Озера Тельбін «Твій чистий берег». Акцію створено для дітей та дорослих до відкриття пляжного сезону 2012.
Подія ініційована та організована Київською міською державною адміністрацією та оргкомітетом ЖК «Озерні Зорі». Мета заходу - підтримка високого статусу Тельбінської еко-зони.
День Озера Тельбін – це наш вагомий внесок в справу збереження «зеленого» статусу рідного міста. Озеро Тельбін – добре відоме киянам місце відпочинку, одне з наймальовничіших озер дніпровського Лівобережжя.
Колись, саме на берегах Тельбіну, відпочивали прочани до Лаври, надихаючись неповторним краєвидом Києва та дзвонами численних церков та соборів…
Наша мета - започаткувати щорічне святкування Дня Озеру Тельбін першої суботи червня. Відоме з давнини озеро мусить мати свій урочистий день.
Щиро запрошуємо Вас долучитися до акції. У програмі події відбудуться розважальні заходи для дітей та дорослих, а також толока з прибирання берегу та пляжу.
На мешканців району чекають:
- зариблення озера карасями
- розважальна програма «Пірати озера Тельбін», виступ місцевих творчих дитячих колективів «Дніпряночка» та «Берегинька», майстер-класи скульптури з піску;
- різноманітні конкурси з призами;
- частування рибацькою юшкою
Спеціально до цієї події організаторами заплановано: очисні заходи берегової лінії, відновлення сміттєвих урн, встановлення кабінок для перевдягання, спортивних тренажерів, благоустрій волейбольного майданчика.
Озеро Тельбін і сьогодні може похвалитися великими історичними віхами, його назва згадується поруч з іменами культових героїв наших днів – в 1986 році Сергій Лисенко знімав тут короткометражний фільм про групу «Кіно» та Віктора Цоя «Кінець канікул». Фільм визнаний однією з відправних точок кар'єри відомого музиканта, а озеро Тельбін стало невід'ємною частиною культурної спадщини «епохи великих змін».
До речі, верби, що потрапили в кадри фільму, і досі ростуть тут.
На подію можна акредитуватися за телефоном (050) 4406017, або по e-mail: t.ovsienko@dieslovo.com.ua, Тетяна Овсієнко.
З повагою, оргкомітет громадської акції День Озера Тельбін.