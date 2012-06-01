Євро на міжбанку впало нижче 10

На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0840/8,0915 грн/дол., НБУ вийшов з продажем валюти за 8,02 грн/дол.

Київ. 1 червня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0840/8,0920, на 12:00 ціни піднялися до 8,0900/8,0940. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0840/8,0915 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2387/91, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2390/94. На час закриття ціни впали до 0,2379/83. У Росії курс долар-рубль продовжує збільшуватися, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,9100 (+0,7700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2315/1,2370. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 9,9920/10,0035, на 12:00 ціни пішли вниз 9,9755/9,9845. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 9,9605/9,9740.

Дилер одного комерційного банку з іноземним капіталом повідомив УНІАН, що, в основному, операції укладалися на рівні 8,0850-8,095 грн/дол.

Також він повідомив, що НБУ вийшов на ринок з продажем валюти за курсом 8,02 грн/дол.

Нагадаємо, що Національний банк України 23, 24 і 29 травня виходив на міжбанк з пропозицією продажу валюти. Представники НБУ заявляли, що востаннє регулятор продавав валюту на міжбанку в лютому п.р.