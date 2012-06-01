СБУ: Дніпропетровські терористи вимагали по 10 центів за кожного українця
17:14, 01 червня 2012Суспільство
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Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані в корисливих цілях.
|Віктор Пшонка каже, що терористи діяли в корисливих цілях
За словами В.Пшонки, зловмисники вимагали гроші після вибухів – через СМС і Інтернет, «погрожуючи новими вибухами й людськими жертвами, зокрема з дітьми».
«Зловмисники вимагали суму в доларах із розрахунку 10 центів за кожного жителя України. Таким чином було підраховано загальну суму – 4,5 млн доларів», - сказав на прес-конференції голова СБУ Ігор Калінін.
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