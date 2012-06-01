Міліція перекрила станцію «Контрактова площа»
19:22, 01 червня 2012Суспільство
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У радіусі 30 метрів від входу до станції територію огородили червоно-білою стрічкою «Вхід заборонено. Міліція».
|Чому перекрили станцію, співробітники міліції не кажуть
Як передає кореспондент УНІАН, перекрили, зокрема, вхід до станції з боку Контрактової площі. В радіусі 30 метрів від входу до станції територію огородили червоно-білою стрічкою «Вхід заборонено. Міліція». Периметр охороняють близько 10 співробітників міліції в спецобладунках. Також біля входу до станції стоїть пожежна машина.
На запитання кореспондента УНІАН про причини перекриття входу до станції співробітники міліції сказали: «Без коментарів».
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