Міліція перекрила станцію «Контрактова площа»

У Києві правоохоронці перекрили вхід до станції метро «Контрактова площа».

Як передає кореспондент УНІАН, перекрили, зокрема, вхід до станції з боку Контрактової площі. В радіусі 30 метрів від входу до станції територію огородили червоно-білою стрічкою «Вхід заборонено. Міліція». Периметр охороняють близько 10 співробітників міліції в спецобладунках. Також біля входу до станції стоїть пожежна машина.

На запитання кореспондента УНІАН про причини перекриття входу до станції співробітники міліції сказали: «Без коментарів».