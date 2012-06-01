ЗМІ: Гостиний двір «заварюють» разом з людьми

20:23, 01 червня 2012
Суспільство
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Увечері 1 червня у Гостинний двір приїхали представники забудовника і заварюють вхід у подвір`я. 

Гостинний двір
Про це "Українській правді" повідомили представники громадських активістів, які знаходяться на місці.

"До нас зараз увірвалися люди, під керівництвом "Укрреставрації". Десь 5 людей заварюють зараз вхід. Ми планували проводити концерт. Мала приїхати машина з аппаратурою, але вхід заблокували і її не пустили", - розповіли співрозмовники.

За їхніми словами, всередині двору знаходиться близько 40 людей, які збиралися там проводити концерт.

Активісти додали, що вони викликали міліцію і залишати територію не збираються.

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