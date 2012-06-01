Таврійських ігор цього року не буде

Відповідне повідомлення розміщене на офіційному сайті фестивалю.

"Враховуючи появу в ЗМІ неофіційної інформації щодо майбутньої долі фестивалю «Таврійські Ігри» і з метою уникнення некоректних заяв, прес-служба компанії «Таврійські Ігри» повідомляє, що фестиваль в 2012 році проводитися не буде. Таке рішення оргкомітету ухвалене після глибинного аналізу музичного ринку Європи і після проведення фокусної групи серед фахівців шоу-бізнесу, партнерів фестивалю, глядачів і журналістів", - говориться в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що для переважної більшості прихильників фестивалю «Таврійські Ігри» ця подія асоціюється з багатоденною різностильовою музичною програмою, конкурсом краси, пивним чемпіонатом і фестивальними теплоходами. Проте в такому форматі фестиваль «Таврійські Ігри» - це вже історія, а продовжувати його розвивати в тому ж напрямі сьогодні неактуально. В іншому ж форматі фестиваль «Таврійські Ігри» організатори вирішили не проводити.

При цьому в повідомленні зазначається, що з 17 по 22 липня цього року в курортному Скадовську відбудеться інший проект "Таврійських Ігор" - 14-й дитячий добродійний фестиваль «Чорноморські Ігри». Нинішній фестиваль пройде в міжнародному форматі - в конкурсній програмі фестивалю очікується участь дітей з 10 країн світу.

Довідка УНІАН. "Таврійські Ігри" -міжнародний музичний фестиваль, який з 1992 року щорічно проводився в м. Каховка (Херсонська область). Як правило, фестиваль проходив під час травневих свят (1-3 травня). До 2006 року включно місцем проведення фестивалю була набережна Каховського водосховища в Каховці.

У 2007 році фестиваль проходив на НСК «Олімпійський» в Києві за квитками.

У 2008 році фестиваль знову проводився в Каховці. Учасниками фестивалю були лише українські групи і виконавці.

XVIII фестиваль «Таврійські Ігри», який був запланований на 1-3 травня 2009 року, пообіцяли провести пізніше, але він так і не відбувся.

У 2012 році організатори фестивалю обіцяли відновити його проведення.

За 17 років на фестивалі виступило 237 виконавців із 17 країн світу. За ці роки фестиваль відвідали близько 3,5 млн. глядачів.