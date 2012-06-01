Таврійських ігор цього року не буде

20:49, 01 червня 2012
Суспільство
2047 0

Музичний фестиваль "Таврійські Ігри" в 2012 році не відбудеться. 

Відповідне повідомлення розміщене на офіційному сайті фестивалю.

"Враховуючи появу в ЗМІ неофіційної інформації щодо майбутньої долі фестивалю «Таврійські Ігри» і з метою уникнення некоректних заяв, прес-служба компанії «Таврійські Ігри» повідомляє, що фестиваль в 2012 році проводитися не буде. Таке рішення оргкомітету ухвалене після глибинного аналізу музичного ринку Європи і після проведення фокусної групи серед фахівців шоу-бізнесу, партнерів фестивалю, глядачів і журналістів", - говориться в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що для переважної більшості прихильників фестивалю «Таврійські Ігри» ця подія асоціюється з багатоденною різностильовою музичною програмою, конкурсом краси, пивним чемпіонатом і фестивальними теплоходами. Проте в такому форматі фестиваль «Таврійські Ігри» - це вже історія, а продовжувати його розвивати в тому ж напрямі сьогодні неактуально. В іншому ж форматі фестиваль «Таврійські Ігри» організатори вирішили не проводити.

При цьому в повідомленні зазначається, що з 17 по 22 липня цього року в курортному Скадовську відбудеться інший проект "Таврійських Ігор" - 14-й дитячий добродійний фестиваль «Чорноморські Ігри». Нинішній фестиваль пройде в міжнародному форматі - в конкурсній програмі фестивалю очікується участь дітей з 10 країн світу.

Довідка УНІАН. "Таврійські Ігри" -міжнародний музичний фестиваль, який з 1992 року щорічно проводився в м. Каховка (Херсонська область). Як правило, фестиваль проходив під час травневих свят (1-3 травня). До 2006 року включно місцем проведення фестивалю була набережна Каховського водосховища в Каховці.

У 2007 році фестиваль проходив на НСК «Олімпійський» в Києві за квитками.

У 2008 році фестиваль знову проводився в Каховці. Учасниками фестивалю були лише українські групи і виконавці.

XVIII фестиваль «Таврійські Ігри», який був запланований на 1-3 травня 2009 року, пообіцяли провести пізніше, але він так і не відбувся.

У 2012 році організатори фестивалю обіцяли відновити його проведення.

За 17 років на фестивалі виступило 237 виконавців із 17 країн світу. За ці роки фестиваль відвідали близько 3,5 млн. глядачів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter