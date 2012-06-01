У Львові перед Євро-2012 подорожчає проїзд

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, згідно з рішенням виконкому Львівської міськради, проїзд у електротранспорті становитиме 1,5 грн. Вартість пільгового проїзду становитиме 0,75 грн.

Рішення вступить у дію з 7 червня цього року.

Зараз проїзд у електротранспорті Львова становить 1,25 грн, а пільговий проїзд – 0,60 грн. Ці тарифи затверджували у серпні 2011 року.

„Тариф за проїзд у розмірі 1,5 грн розрахований відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25.07.2007р. №96 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту» з рівнем рентабельності 10%. Розрахунки тарифу погоджені Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством інфраструктури України”, - зазначається у повідомленні.