Попов про Гостиний двір: ви мене втягуєте в політику, а я не хочу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі Першого Національного.

Відповідаючи в ефірі «Шустер Live» на запитання народного депутата Миколи Катеринчука щодо хуліганських дій проти захисників Гостинного двору на території комплексу, він сказав, що це питання не до нього.

На уточнююче питання, чи не планує він відразу після ефіру поїхати на Поділ і на місці розібратись у ситуації, а також, чи може він гарантувати, що людей там більше не будуть бити, О.Попов сказав: «Я готовий розібратись, але зараз не готовий це сказати».

Надалі він відмовився обговорювати цю тему, оскільки, на думку голови КМДА, таким чином його намагаються втягнути в політику. «Зараз Ви мене втягуєте в політику, я не хочу це обговорювати», – сказав О.Попов.

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Як повідомляв УНІАН, за словами захисників Гостинного двору, сьогодні увечері браму цього об’єкта намагалися заварити, коли всередині двору знаходилось близько 40 активістів.

Заявляючи про незаконність цих дій, активісти стали перешкоджати будівельникам і викликали міліцію.

На місце події прибули представники міліції, а також генеральний директор ПАТ «Укрреставрація» Дмитро Ярич.

Між ним та активістами відбулась словесна перепалка, а співробітники міліції спостерігали за тим, що відбувалось.

Зокрема, організатори запланованого на вечір бардівського концерту намагались забезпечити проїзд на внутрішню територію Гостинного двору автомобіля зі звукопідсилювальною апаратурою. Однак Д.Ярич став на заваді цьому, вимагаючи від організаторів концерту дозвіл на його проведення.

Натомість організатори зазначили, що на проведення мирної акції дозволи не потрібні, а необхідно лише повідомити про акцію міську владу, що вони й зробили.

В той же час активісти не наполягали на встановленні апаратури і стали проводити акустичний концерт.

У свою чергу в міліції Києва поінформували, що зараз правоохоронці «на місці забезпечують охорону громадського порядку та проводять профілактично-роз`яснювальну роботу з активістами щодо дотримання вимог чинного законодавства та проведення запланованих заходів у встановлений законом спосіб».

Довідка УНІАН. 26 травня Київрада ухвалила рішення про реконструкцію будівлі Гостинного двору.

У зв'язку з активними діями забудовника зараз Гостинний двір перебуває під постійним спостереженням активістів, які виступають проти реконструкції споруди і постійно чергують на її території.