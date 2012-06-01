Орендар не знає про захоплення Гостиного двору, знає тільки про хуліганство

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій ситуації навколо Гостиного двору.

«У мене немає інформації про захоплення, у мене є інформація про хуліганські дії, пов'язані з тим, що було розбито два скла», - заявив Д.Ярич.

«Що стосується рейдерського захоплення, то я вважаю, що застосувати це слово можна до мене. Я є діючим орендарем цього приміщення… Якщо ви вважаєте, що рейдерське захоплення було стосовно мене, то мені про ці факти нічого не відомо. Нас ніхто не захоплював», - сказав він.

Д.Ярич заявив, що єдине, що він може підтвердити, що дійсно виїжджав на місце вночі.

«І це було пов'язано з тим, що мене запросив… у мене на об'єкті перебуває конс'єрж чи охоронець, якій 58 років, яка почула шум бою скла і дверей. Я приїхав і побачив, що, можливо, хулігани. Я дав пояснення щодо цієї справи. Розбито два маленькі вікна – 10 на 10 см, квадратики, і зламано двоє дверей – в магазин, який виїхав вже напевно півроку тому і його приміщення не використовується, і наступні прохідні двері», - розповів він.

За словами Д.Ярича, було встановлено, що люди через ці двері проникли на територію об'єкту – у дворик Гостиного двору.

«Тому було зроблено відповідну заяву і, можливо, мені доведеться ще їхати до органів, якщо там щось пропало, писати наступну заяву», - сказав він, зазначивши, що зараз проводять інвентаризацію речей.

Таким чином, стверджує Д.Ярич, йому нічого не відоме про те, що відбувалося вночі в гостинном дворі.

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Як повідомлялося, активістка Марія Лебедєва на своїй сторінці в Facebook написала, що в ніч на 1 червня близько 30 невідомих чоловіків напали на захисників Гостиного двору: «Вночі на «Республіку Гостиний двір» був нальот бандитів. Близько 30 чоловік».

«Налетіли, коли майже всі розійшлися, близько 1:00 ночі. Вигнали народ із погрозами розправи, не дали забрати техніку, генератор, мотоцикл і все решта. Заварили двері зсередини, підкотили і заблокували тією старою машиною, що там була. Все сталося за лічені секунди», - повідомила вона.

За словами М.Лебедєвої, весь цей час поряд з Гостиним двором стояв автомобіль з міліціонерами, які ні у що не втручалися.

"На питання, що ж збирається робити міліція, відповіли: "Начальство сказало чекати до ранку ", - написала активістка.

Довідка УНІАН. 26 травня Київрада ухвалила рішення про реконструкцію будівлі Гостиного двору.

У зв'язку з активними діями забудовника зараз Гостиний двір перебуває під постійним спостереженням активістів, які виступають проти реконструкції споруди і постійно чергують на її території.