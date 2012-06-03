Від інфаркту міокарда в Україні вмирають 30% пацієнтів, на Заході — 5%

Статистика смертності від цієї хвороби залишається стабільно високою — від гострого інфаркту міокарда вмирають 30% пацієнтів, водночас як у країнах Заходу — 5%.

Про це ZN.UAрозповіли співробітники Інституту кардіології ім. М.Стражеска.

За словами кардіологів, сьогодні найбільш ефективним методом зниження смертності пацієнтів з гострим інфарктом міокарда є невідкладне виконання коронарного стентування, що дозволяє швидко відновити кровотік у закупореному сосуді серця і запобігти рецидиву порушення коронарного кровообігу.

Безальтернативність методу коронарної ангіопластики доведена на весь світ. Тому багато країн прийняли національні програми з інтервенційної кардіології. Наприклад Польща, запровадивши таку програму, добилася зниження рівня смертності від інфаркту міокарда на порядок — з 35% до 4%. Там проводиться в рік 60 тисяч стентувань. В Україні за весь минулий рік виконано 1148 таких процедур.