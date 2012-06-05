Справи України на Варшавській біржі пішли трохи краще

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор закінчив торги п'ятниці на рівні 607,17 пунктів, що на приблизно на 10 пунктів нижче від досягнутого минулого тижня максимуму.

Український індекс піднявся майже на стільки само, як і головний індикатор польського ринку WIG20, що додав за останні п'ять торгових сесій 1,69% на фоні зростання інших основних індексів в межах близько 0,9-1,2%.

WIG-Ukraine піднявся минулого тижня завдяки подорожчанню майже на 7% найбільшої української компанії на Варшавській біржі - Kernel, частка якої в українському індикаторі становить 40%.

Серед десяти українських компаній, які котируються на головному ринку WSE, окрім Kernel, який входить до польських "блакитних фішок", за останні п'ять сесій подорожчали папери тільки Agroton (+1,7%) і IMC (0,41%).

Папери інших компаній подешевшали в межах 2,2-5,3%.

Найбільше впала капіталізація вуглевидобувних компаній Coal Energy і Sadovaya Group (-4,4%), а також виробника молочних виробів - Milkiland (-2,5%).

Акції найбільшого в Україні виробника цукру Astarta закінчили тиждень торгів на рівні закриття торгів попередньої п'ятниці.

Sadovaya Group минулого тижня досягла чергового історичного мінімуму вартості своїх акції на рівні 3,41 злотих за штуку, закрившись наприкінці торгів трохи вище за цей рівень. З початку виходу на біржу папери компанії подешевшали на 64%.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня WIG-Ukraine досяг нового історичного мінімуму на рівні 592,37 пунктів, що десь на 60 пунктів нижче за попередній мінімум, досягнутий у грудні минулого року.

Варшавська біржа розраховує український індекс з 4 травня минулого року з базових тисячі пунктів.