Захисники мови заблокували рух вулицею Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, для автомобілів залишився невеликий проїзд по вулиці Садовій.

В акції протесту беруть участь близько тисячі представників громадських організацій і звичайних громадян, які тримають державні прапори і плакати з написами на захист української мови.

Міліція здійснила спробу не допустити встановлення аудіоапаратури учасниками акції, проте на даний час через динаміки ведеться повноцінна трансляція мітингу.

Крім того, біля Верховної Ради зібралося близько тисячі осіб під прапорами Партії регіонів.

Кількість учасників обох акцій постійно зростає.