В Україні 93 населених пункти - без світла

В Україні впродовж 4 червня і сьогодні вночі через негоду (дощі, сильні пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач і було знеструмлено 93 населених пункти у п’яти областях.

Як повідомляє прес-служба МНС, без світла залишилися у Чернігівській області 57 населених пунктів, у Львівській – 17, у Київській – 14, у Черкаській – 3, в Івано-Франківській – 2.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.