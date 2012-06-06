В Одесі закрили 14 ресторанів

Про це повідомила сьогодні УНІАН лікар Відділу гігієни харчування облСЕС Тетяна Вишневська.

Всього перевірено співробітниками облСЕС 390 ресторанних закладів, зокрема 99 таких, що функціонують на території Одеси. Призупинено експлуатацію 14 ресторанів, у 13 закладах скорочено асортимент страв, від роботи усунено 83 працівники.

Крім того, облСЕС направила в 75 ресторанних господарств розпорядження щодо усунення порушень.

Під час перевірок, зокрема, виявлено: «самовільне розширення асортименту за відсутності належних умов для їх приготування; порушення термінів проведення мікробіологічного контролю продукції, термінів проходження медичного огляду і гігієнічного інструктажу персоналу, а також порушення дезинфекційного режиму».

Нагадаємо, напередодні проведення рейду в одеському ресторані «Золотий берег» отруїлися і були госпіталізовані до інфекційної лікарні 22 випускники Національного університету «Одеська юридична академія». Медики поставили всім їм діагноз «гастроентероколіт».

При перевірці співробітниками райСЕС Київського району Одеси встановлено, що службові особи ресторану "Золотий берег" допустили цілий ряд грубих порушень санітарних правил і норм, що призвело до захворювання відвідувачів на гостру кишкову інфекцію - сальмонельоз.

За цим фактом прокуратурою Київського району Одеси порушена і розслідується кримінальна справа згідно з ознаками ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.