Іномарки подорожчають

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив сьогодні на брифінгу.

«Рішення комісією ухвалене, але зараз проводяться відповідні консультації з нашими найбільшими торговими партнерами, по завершенню яких рішення оприлюднять», - сказав П.Порошенко.

Він відзначив, що на сьогодні є всі підстави для збільшення мита.

«На сьогодні є всі підстави для того, щоб таким чином захищати ринок в Україні. Чому українські виробники і український ринок повинні бути захищені 6-10% митом, і це когось хвилює, ті виробники в Росії захищені 25% мита і успішно розвивають свою промисловість, і це нікого не хвилює», - сказав П.Порошенко.

Він підкреслив, що в Україні три останні роки істотно скорочується виробництво автомобілів, внаслідок чого втрачено більш як 12 тисяч робочих місць, різко зростає частка продукції іноземного виробництва.

«До речі, частка імпортних автомобілів у дефіциті платіжного балансу становить значну частину, і не реагувати на це ми не можемо», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року провідні українські автовиробники і Асоціація автовиробників України «Укравтопром» виступали за обмеження імпорту автомобілів, вважаючи, що на сьогодні у галузі склалася критична ситуація.