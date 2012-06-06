Міліціонери вибивали зізнання з невинних

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Як нагадали в прокуратурі, 22 травня було порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства подружжя у селі Іванівка Підволочиського району. Для встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину, працівники міліції, проводячи оперативно-розшукові заходи, запросили для опитування до райвідділу жителів села Іванівка.

Дослідчою перевіркою встановлено, що правоохоронці, перевищуючи службові повноваження, домагалися у 4-х осіб зізнання у вбивстві шляхом спричинення їм тілесних ушкоджень, чинення на них психологічного тиску та незаконного утримання їх у приміщенні райвідділу.

У результаті працівниками міліції завдано трьом місцевим мешканцям легкі тілесні ушкодження.

Окрім того, 25 травня близько 21-ї години один із місцевих жителів вистрибнув з вікна третього поверху актового залу приміщення райвідділу, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Кримінальну справу проти міліціонерів порушено за ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

***

Як повідомляв УНІАН, 22 травня у с. Іванівка невідомі закатували двох пенсіонерів. Чоловікові було нанесено 48 поранень гострим предметом, жінці – 45. Вони померли від кровотечі.

За фактом жорстокого вбивства порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують відпрацьовувати різні версії вбивства.