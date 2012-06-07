На Дніпропетровських терористів «повісять» ще й минулорічні вибухи

До таких висновків дійшли правоохоронці, які розслідують ці злочини, повідомляє кореспондент ТСН. Справи вже об'єднали, заявила сьогодні прокурор Дніпропетровської Області Наталя Марчук. Нагадаємо, у листопаді минулого року вибухнула бетонна урна на трамвайній зупинці біля центрального універмагу. Тоді загинув випадковий перехожий – 27-річний фінансовий директор приватної компанії. У нього залишилася маленька дитина.

Правоохоронці спочатку вважали, що це навмисне вбивство, але наступного дня вже перекваліфікували у теракт. За п'ять місяців у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи. 31 людина постраждала.

Нещодавно 4 підозрюваних затримали. Нині вони у СІЗО. Один з підозрюваних працював викладачем в університеті. За словами прокурора області, заарештовані вже зізнались у злочині, втім не виказують жалю за загиблим та пораненими. Лише сумують, що їх спіймали. Правоохоронці кажуть, що ці люди вважають себе кращими за інших, але нереалізованими. Такий психологічний стан міг підштовхнути їх до такого способу заробітку. Втім, підтвердити це зможе судово-медична експертиза.