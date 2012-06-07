Злива в Києві затопила станцію метро Вирлиця (відео)

Як повідомили в прес-службі МНС, «близько 19:45 на станції« Вирлиця »в результаті сильного дощу спрацював протипаводковий автоматичний захист. У зв`язку з цим, вхід на станцію був автоматично закритий. Станція працювала як транзитна, вода в приміщення не потрапила».

Як відзначили в МНС, НП на розклад руху поїздів не вплинула, а від запропонованої рятувальниками допомоги київський метрополітен відмовився. В 00:15 станція була відкрита. Нагадаємо, раніше в Україні було оголошено штормове попередження.

Відео з сайту http://nbnews.com.ua