Злива в Києві затопила станцію метро Вирлиця (відео)
11:30, 07 червня 2012Суспільство
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Ввечері 6 червня в результаті сильної зливи була підтоплена станція метро «Вирлиця» Сирецько-Печерської лінії, а також проїжджа частина поблизу станції.
Станцію метро довелося закрити
Як повідомили в прес-службі МНС, «близько 19:45 на станції« Вирлиця »в результаті сильного дощу спрацював протипаводковий автоматичний захист. У зв`язку з цим, вхід на станцію був автоматично закритий. Станція працювала як транзитна, вода в приміщення не потрапила».
Як відзначили в МНС, НП на розклад руху поїздів не вплинула, а від запропонованої рятувальниками допомоги київський метрополітен відмовився. В 00:15 станція була відкрита. Нагадаємо, раніше в Україні було оголошено штормове попередження.
Відео з сайту http://nbnews.com.ua
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