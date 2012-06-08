НФПУ: уряд імітує боротьбу з безробіттям

Про це заявив голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук, повідомляє прес-служба НФПУ.

Він заявив, що на сьогодні фонд є, по суті, солідарним органом, його керівництво здійснюють роботодавці, держава та власне застраховані особи – по 15 представників. Зараз же запропоновано зменшити кількість представників до п’яти, а до того ж фактично підпорядкувати фонд міністру соціальної політики.

«Проблему легальної занятості населення цей закон не вирішує. Хоча і містить певні прогресивні положення. Мета законопроекту – в розширенні повноважень окремих чиновників. Та в збільшенні державного впливу в царині трудових відносин», – вважає М.Якібчук.

Заступник голови НФПУ Григорій Кабанченко зазначив, що нова редакція закону містить низку положень, які однозначно потрібно змінювати.

«Тігіпко нібито на вимогу профспілок, відмовився від ідеї безоплатного проходження піврічного стажування молодими спеціалістами. Закон містить положення, за яким зі стажувальником підписують контракт, але немає жодного слова про те, що стажування має бути в будь-якому разі оплачуваним», – зазначив Г.Кабанченко.