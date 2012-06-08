Арбузов: у кредитах ВТБ немає потреби

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Немає потреби. Я думаю, що проведені були переговори щодо взаємовідносин за старими зобов'язаннями. І цього достатньо», - сказав він, відповідаючи на питання, чи планує уряд брати нові кредити у ВТБ.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна погасить половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., друга половина пролонгована до 2014 року.

Нагадаємо, 23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко сказав, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 мільярд доларів для погашення кредиту ВТБ.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит продовжувався тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.