У харківському аеропорту аварійно сів приватний літак

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінітсерства надзвичайних ситуацій, це сталося вчора, 9 червня, о 22.54. Після зльоту літак внаслідок вібрації у двигуні виконав аварійну посадку, під час якої сталося іскріння лівої опори шасі.

На борту перебували 7 пасажирів і 2 членів екіпажу.

Повітряне судно самостійно покинуло злітну смугу, після чого аварійно-рятувальна команда аеропорту провела охолодження опори шасі.

Жертв та постраждалих немає. Причина авіаційної події встановлюється.