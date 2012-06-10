У харківському аеропорту аварійно сів приватний літак
10:53, 10 червня 2012Суспільство
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В Міжнародному аеропорту "Харків” аварійно приземлився приватний літак "Mitsubishi-300”, що здійснював рейс Харків-Оденце (Королівство Данія).
|Приватний літак "Mitsubishi-300” аварійно сів в аеропорту "Харків"
На борту перебували 7 пасажирів і 2 членів екіпажу.
Повітряне судно самостійно покинуло злітну смугу, після чого аварійно-рятувальна команда аеропорту провела охолодження опори шасі.
Жертв та постраждалих немає. Причина авіаційної події встановлюється.
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