Будинок у Луцьку, в якому обвалився під'їзд, можуть повністю знести
11:19, 11 червня 2012Суспільство
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Експерти за кілька днів вирішать, демонтувати усю будівлю, чи укріпляти її.
|Під час обвалу частини житлового будинку загинули двоє чоловіків. Фото МНС
"Фахівці візьмуть аналізи цегли, розчину у кладці, і вже остаточно будемо знати, що робити далі", - розповів голова обласної комісії з надзвичайних ситуацій Олександр Башкаленко.
Висновки експерти обіцяють надати за кілька днів.
Нагадаємо, під час обвалу частини житлового будинку загинули двоє чоловіків. Розсипалась та частина будівлі, де знаходились вітальні та кухні. Саме це дозволило уникнути більшої кількості жертв, бо більшість мешканців була у спальнях, що вціліли.
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