Будинок у Луцьку, в якому обвалився під'їзд, можуть повністю знести

У Луцьку місцева влада очікує на висновок експертів щодо житлового будинку, в якому в неділю, 10 червня, рано-вранці обвалився один із під`їздів . За результатами перевірки буде прийняте рішення демонтувати усю будівлю, чи укріпляти її. Про це пише ТСН.

"Фахівці візьмуть аналізи цегли, розчину у кладці, і вже остаточно будемо знати, що робити далі", - розповів голова обласної комісії з надзвичайних ситуацій Олександр Башкаленко.

Висновки експерти обіцяють надати за кілька днів.

Нагадаємо, під час обвалу частини житлового будинку загинули двоє чоловіків. Розсипалась та частина будівлі, де знаходились вітальні та кухні. Саме це дозволило уникнути більшої кількості жертв, бо більшість мешканців була у спальнях, що вціліли.