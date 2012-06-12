У Києві затримали іноземців, які торгували наркотиками

Як повідомили УНІАН у прес-службі Шевченківського райуправління міліції, до кожної групи входили не тільки громадяни України, а й іноземці - громадяни Естонії та Панами.

Зокрема, 43-річний громадянин Естонії тривалий час займався поставками кокаїну, амфетаміну та екстазі до України. У будинку свого 31-го річного племінника влаштував справжню «наркотичну камеру схову», йдеться в повідомленні. Здебільшого наркотики розповсюджували серед молоді та у нічних розважальних закладах столиці.

Безпосередньо у дядька та племінника, а також з їх схованки працівники ВБНОН Шевченківського райуправління міліції вилучили наркотичних та психотропних речовин на загальну суму понад 60 тис дол.

Водночас 32-річний лідер іншої групи наркодилерів має подвійне громадянство Грузії та Панами. Він обрав дуже небезпечний спосіб доставки важких наркотиків, зазначили в міліції, додавши, що контейнером для перевезення слугував його власний шлунок. Більше року він ввозив кокаїн з Панами до України. Останнього разу він придбав півкілограма кокаїну вартістю понад 100 тис. дол. Напередодні він повідомив про приїзд свого «колегу» по збуту наркотиків та домовився про зустріч у центрі Києва. Під час ділової зустрічі чоловіки й були затримані працівниками відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Шевченківського райуправління міліції.

На даний час вирішується питання щодо порушення кримінальних справ за статтею 307 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо обрання відносно затриманих міри запобіжного заходу.

За подібний злочин чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавленні волі строком від 9-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Тривають подальші оперативно-розшукові заходи із встановлення осіб, причетних до налагодження збуту психотропних та наркотичних речовин у столиці.