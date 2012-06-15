Януковича просять назвати Львівську галерею мистецтв іменем Возницького

Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич направив листи Президентові України Віктору Януковичу та міністрові культури України Михайлові Кулиняку, в яких просить присвоїти Львівській національній галереї мистецтв ім’я Героя України Бориса Возницького.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

«Прошу Вас присвоїти Львівській національній галереї мистецтв ім’я Бориса Возницького з огляду на його великі заслуги у порятунку та збереженні національної культурної спадщини та значного вкладу в розвиток Львівської галереї мистецтв», - йдеться в листі.

Також у повідомленні зазначається, що О.Панькевич поінформував В.Януковича та М.Кулиняка про резолюцію учасників громадських слухань щодо збереження культурної спадщини, зібраної Героєм України, академіком, директором Львівської національної галереї мистецтв Б.Возницьким.

У цих слуханнях, що пройшли 14 червня у Львівській облраді, взяли участь музейні працівники, мистецтвознавці, історики, депутати Львівської обласної ради, Львівської міської ради, Буської, Золочівської, Жовківської міських та районних рад та інших місцевих рад, представники громадськості.

«Учасники громадських слухань висловили стурбованість щодо можливих маніпуляцій з переміщенням експонатів Львівської національної галереї мистецтв, а саме: широкоформатних батальних полотен італійського живописця XVII-XVIII ст., маляра Мартино Альтомонте "Битва під Віднем" і "Битва під Парканами", - йдеться в листах.

За словами О.Панькевича, автори резолюції наголошують на необхідності збереження цілісності Львівської національної галереї мистецтв з колекціями, які зібрав Б.Возницький.

«З метою запобігання руйнації цих полотен, музейні фахівці, реставратори та наукова спільнота наголошують на необхідності їх невідкладного монтування у спеціально підготовлених залах постійної експозиції Золочівського та Олеського замків – відповідно до волі Бориса Возницького», - зазначив голова Львівської облради.

«Зважаючи на резолюцію учасників громадських слухань, прошу Вас не ініціювати переміщення вищезазначених полотен з постійного місця зберігання», - йдеться в листах О.Панькевича до В.Януковича та М.Кулиняка.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня 2012 року директор Львівської галереї мистецтв, Герой України 86-річний Б.Возницький загинув у ДТП на Львівщині.