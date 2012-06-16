В Одесі згорів ще один ресторан (фото)

Про це повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Одеській області.

Як уточнили в УМНС, полум’я, що спалахнуло на літньому майданчику, швидко поширилося на всю будівлю закладу. Машини найближчої пожежної частини, що прибули, не встигли його врятувати – ресторан вигорів повністю.

Постраждали власники ресторану. Відвідувачі встигли залишити приміщення, що горіли, до прибуття рятувальників.

Пожежники негайно знеструмили весь мікрорайон, чим запобігли поширенню вогню на сусідній супермаркет «Копійка».

Причини займання мають встановити фахівці УМНС.

Нагадаємо, «Казка» стала четвертим одеським рестораном, знищеним вогнем з початку року. У січні в курортній Аркадії згоріли ресторани «Стронг Хаус» та «Ассоль», потім - ресторан української кухні «Первачок». Причому причиною пожежі в ресторані «Ассоль», як встановили фахівці МНС, був підпал.